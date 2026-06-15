MN - Schmidt: "A Krösche farebbe anche piacere conoscere Ibrahimovic, ma non lo ascolterebbe. Da fuori nessuno deve fdirgli cosa fare"

vedi letture

Markus Krösche è uno dei principali candidati al ruolo di DT del Milan, profilo che il collega de la BILD Marc Schmidt ha approfondito in esclusiva per MilanNews.it

Individuato - molto probabilmente - in Ruben Amorim l'uomo giusto dal quale ripartire in panchina, il Milan deve ora sciogliere il nodo legato alla dirigenza, visto che ci sono ancora diversi ruoli scoperti. Tra questi quello del direttore tecnico, figura portante del progetto del Diavolo che verrà. Markus Krösche è sicuramente uno dei profili più papabili per questa poltrona, classe 1980 oggi CEO dell'area sportiva dell'Eintracht Franforte, con il quale ha lavorato tanto, e bene, nel corso degli anni. Del dirigente tedesco ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de la BILD Marc Schmidt.

Che tipo dirigente è Markus Krösche

Quindi semmai dovesse venire al Milan è perché Cardinale gli darà tutti i poteri dell'area sportiva

"Esattamente. Ed è per questo che potrebbe essere un'occasione stimolante per Krösche andare al Milan. Cardinale non ha idea di cosa sia il calcio, motivo per il quale Markus potrebbe essere interessato, perché a lui piace andare in club che riversano in situazioni delicate, dove si deve ripartire da zero e cambiare tutto. Qualora quindi dovesse accettare la proposta del Diavolo, al Milan devono essere consapevoli che Ibrahimovic deve farsi da parte e lasciarlo lavorare".

Secondo lei Krösche potrebbe lavorare con Ibrahimovic?

"Sono sicuro che a Markus gli farebbe piacere conoscerlo, ma da fuori nessuno deve dirgli cosa fare. Lui non ascolterebbe Ibrahimovic perché si porterebbe dietro la sua gente".