Impallomeni non è convinto: "Amorim mi sembra un ripiego"

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Stefano Impallomeni considera la scelta del Milan su Ruben Amorim come nuovo allenatore un ripiego rispetto ad altri obiettivi che erano principali

Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan: ormai è tutto definito e manca solamente l'ufficialità. Il tecnico portoghese, esonerato in corso d'opera nell'ultima stagione dal Manchester United, firmerà un contratto biennale con un'opzione per il terzo. Una scelta un po' a sorpresa dopo che il Diavolo aveva incassato il "no" di Andoni Iraola e sembrava orientato a scegliere Oliver Glasner. Una decisione che è stata commentata anche dall'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni su TMW Radio.

IMPALLOMENI, AMORIM MI SEMBRA UN RIPIEGO

Stefano Impallomeni non è molto convinto dalla scelta del Milan di ingaggiare Ruben Amorim come nuovo allenatore del club rossonero: "Un buon allenatore, vorrei capire come il Milan abbia virato su di lui. Sarà da valutare la campagna acquisti e cessioni, mi sembra un ripiego perché gli obiettivi erano altri".