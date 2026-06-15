Borghi sicuro: “Amorim scelta con peso specifico, è molto capace per cui mi intriga”

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Stefano Borghi ha parlato di Ruben Amorim e afferma che è un allenatore intrigante che ha molte capacità.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato l’arrivo, dato ormai per certo, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.

“Adesso si va su Ruben Amorim e questa, ripeto, è una scelta con un peso specifico perché al di là dell'ultima avventura molto negativa al Manchester United, Amorim è un allenatore giovane, 40 anni, ne farà 41 a gennaio, ma è un allenatore che ha già esperienza e che ha già dimostrato che tipo di calcio può e sa fare anche a livelli decisamente considerevoli. Il Milan ha scelto un allenatore ed è una scelta che personalmente mi intriga, mi intriga soprattutto perché Ruben Amorim è un allenatore che io considero portatore di capacità quantomeno da esplorare, considerevoli e probabilmente adattabili alle dinamiche del calcio italiano".