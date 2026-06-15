Amorim e il credo del 3-4-1-2, quando disse: "Nemmeno il Papa me lo farà cambiare"
Una delle caratteristiche più riconosciute di Ruben Amorim, che sarà il nuovo allenatore del Milan dalla prossima stagione, è sicuramente la scelta dello schieramento tattico 3-4-1-2. Un modulo che il tecnico portoghese ha usato nel suo felice periodo allo Sporting Club di Lisbona e che si è portato dietro anche in Inghilterra alla guida del Manchester United, difendendolo con i fatti ma anche con le parole tirando addirittura in mezzo la figura del Papa.
AMORIM E LA FRASE SUL PAPA SUL 3-4-1-2
Oggi la Gazzetta dello Sport riporta una frase con cui Ruben Amorim rispose ai media inglesi che gli chiedevano perché non cambiasse mai il 3-4-1-2 e rimanesse sempre fedele a questo schieramento tattico. Queste furono le parole di Amorim, prossimo allenatore del Milan. "Nessuno potrà mai convincermi, nemmeno se me lo chiedesse il Papa in persona. È il mio lavoro, è mia precisa responsabilità, è la mia vita. Non cambierò".
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