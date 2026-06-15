Saelemaekers e De Winter partono dalla panchina nell'esordio del Belgio

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Esordio anche per il Belgio ai Mondiali: i due giocatori del Milan Alexis Saelemaekers e Koni De Winter partono dalla panchina contro l'Egitto

È arrivato il momento dell'esordio del Belgio a questo Mondiale 2026. La formazione del CT Rudi Garcia oggi alle 21 scenderà in campo nel suggestivo stadio di Seattle, nello stato di Washington, per affrontare l'Egitto di Momo Salah e Marmoush. Saranno protagonisti, ma non dall'inizio, anche i due milanisti Alexis Saelemaekers e Koni De Winter: entrambi partiranno dalla panchina e vedremo se sarà concesso loro qualche minuto in campo nel corso dei 90 minuti.

SAELE E DE WINTER IN PANCHINA: LE FORMAZIONI DI BELGIO-EGITTO

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Belgio-Egitto con Alexis Saelemaekers e Koni De Winter che partono dalla panchina.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy, Castagne; De Bruyne, Tielemans, Onana; Trossard, De Ketelaere, Doku. A disp.: Lammens, Penders, Theate, De Cuyper, De Winter, Seys, Witsel, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Raskin, Lukaku, Lukebakio, Fernandez-Pardo. All. Rudi Garcia

EGITTO (3-5-2): Shoubir; Ibrahim, Hany, Fatouh; Ashour, Zico, Fathy, Lashin, Attia; Salah, Marmoush. A disp.: Elshenawy, Soliman, M. Alaa, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmoneim, Hafez, T. Alaa, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Adel, Zizo. All. Hossam Hassan Hussein