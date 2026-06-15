Borghi sottolinea: “Bene il nuovo tecnico, ma fino ad ora il Milan è stato sbalorditivo in negativo”

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Stefano Borghi parla di Ruben Amorim e sella situazione societaria attuale del Milan.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato l’arrivo, dato ormai per certo, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.

“Habemus Tecnicum. Il Milan ha individuato l'allenatore per la prossima stagione e il nome non è un nome interlocutorio, è un nome molto importante, è il nome di Ruben Amorim. Adesso voglio fare un discorso con voi riguardo alla carriera, al calcio, alle prospettive di Amorim sulla panchina del Milan, però tutto arriva comunque con conseguenza di un concetto di base, di una serie di tematiche di base che rimangono e rimangono inevitabilmente, perché il Milan fin qui è stato un qualcosa di sbalorditivo e negativo. Flop all'ultima giornata di campionato, sconfitta incredibile in casa con il Cagliari, fuori dalla Champions League, piazza pulita, via l'allenatore, via il direttore sportivo, via l'amministratore delegato, tutti fuori, nessuno dentro. Società completamente svuotata in mano esclusivamente al proprietario Gerry Cardinale e al suo socio, nonché advisor Zlatan Ibrahimovic, entrambi negli Stati Uniti”.