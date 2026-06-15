Bucchioni sul Milan: "C’è sempre la sensazione che i dirigenti non sappiano cosa vogliono fare"

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nzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così dei rossoneri: "C’è sempre la sensazione, come detto da Rangnick che..."

Con Ruben Amorim ormai destinato a diventare il nuovo allenatore del Milan, il club rossonero è pronto ad aprire un capitolo completamente nuovo. La decisione della società arriva al termine di una stagione complicata, durante la quale non sono mancati problemi, polemiche e prestazioni poco convincenti.

Per ripartire, la dirigenza ha scelto di puntare sul tecnico portoghese, reduce dall'esperienza al Manchester United. Una scelta che riflette la volontà di costruire un progetto fondato su idee moderne e una precisa identità di gioco. Amorim è infatti conosciuto per la capacità di organizzare le proprie squadre in modo efficace, mantenendo sempre grande intensità e coraggio nelle scelte tattiche.

Adesso il tecnico dovrà dimostrare sul campo di poter guidare il Milan verso una nuova fase ricca di soddisfazioni e successi. Intanto Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così dei rossoneri: "C’è sempre la sensazione, come detto da Rangnick che i dirigenti del Milan non sappiano cosa vogliono fare, dove vogliono andare. E persiste il consigliere Ibra che spaventa per le sue ingerenze".