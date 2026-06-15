Krosche e l'arte della plusvalenza: da Kolo Muani a Marmoush, ecco i simboli del suo operato

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Amorim in panchina e Krosche come ds? Il tedesco classe 1980mha fatto grandi cose con l'Eintracht Francoforte. Ma quali sono state le operazione più onerose?

È tempo di cambiamenti per il Milan, che si appresta ad accogliere Ruben Amorim come nuovo allenatore. Dopo un'annata caratterizzata da numerose difficoltà e da un clima spesso turbolento, il club rossonero ha deciso di affidare il proprio rilancio al tecnico portoghese, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

L'esperienza al Manchester United non è stata priva di ostacoli, ma non ha intaccato la reputazione di un allenatore che ha saputo distinguersi per idee innovative e capacità di gestione. La sua filosofia si basa su principi ben definiti: intensità, organizzazione tattica e coraggio nell'interpretazione delle partite. Ora inizia il lavoro più importante: trasformare le aspettative in risultati e costruire una squadra in grado di aprire un ciclo vincente e duraturo.

Amorim in panchina e Krosche come ds? Il tedesco classe 1980mha fatto grandi cose con l'Eintracht Francoforte. Ma quali sono state le operazione più onerose? Sicuramente Randal Kolo Muani e Omar Marmoush, essi sono i simboli del suo operato: i due calciatori, arrivati entrambi a parametro zero, sono stati rivenduti a PSG e Manchester City rispettivamente per 95 e 75 milioni di euro. Nell'elenco dei colpacci ci sono anche la cessioni di Ekitike al Liverpool e Pacho al PSG.