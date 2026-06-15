Secondo il Kicker, Krosche non ha comunicato di voler andarsene: Eintracht ottimista

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Krosche, secondo il Kicker, ha incontrato oggi il direttivo dell'Eintracht e non ha comunicato l'intenzione di lasciare: club tedesco ottimista

Dopo che il Milan ha di fatto chiuso per Ruben Amorim come nuovo allenatore, i riflettori rossoneri si stanno concentrando ora completamente sul nuovo direttore tecnico e sportivo. Il club rossonero ha individuato come responsabile dell'area Markus Krosche dell'Eintracht Fancoforte che si porterebbe a Milano come Ds l'attuale collaboratore in Germania, Timmo Hardung. Eppure, secondo quanto riportano dalla Germania, il dirigente non ha espresso la volontà di andarsene dal club.

MILAN, KROSCHE NON HA ESPRESSO VOLONTÀ DI ANDARE VIA

I colleghi del Kicker, uno dei quotidiani più letti di Germania, riportano questo pomeriggio che Markus Krosche nella giornata di oggi ha incontrato il direttivo dell'Eintracht Francoforte e non ha manifestato l'intenzione di lasciare il club. Per questa ragione, continua l'indiscrezione, nel club tedesco filtra ottimismo sul fatto che il dirigente possa restare a casa. Il Kicker non esclude che la trattativa possa essere anche un modo di Krosche per sondare il proprio valore.