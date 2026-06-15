Il Milan stringe per Krosche: tensione con l'Eintracht Francoforte

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Il Milan spinge per Krosche e Hardung con cui ha un accordo: tensione con l'Eintracht Francoforte che vuole avere un indennizzo

Dopo aver scelto Ruben Amorim come prossimo allenatore, parallelamente la proprietà del Milan vuole chiudere anche per il nuovo direttore tecnico. Sfumato Ralf Rangnick che rinnoverà come CT dell'Austria, il nome forte sulla lista di Cardinale e Ibrahimovic è quello del tedesco Markus Krosche, 45enne da diverso tempo all'Eintracht Francoforte dove è molto amato per il lavoro che ha svolto in questi anni, scovando e poi rivendendo a peso d'oro tantissimi talenti oggi protagonisti nei top club europei.

MILAN-EINTRACHT: TENSIONE PER KROSCHE

Il Milan, come riportato da MilanNews.it, ha un accordo con Markus Krosche per il ruolo di prossimo direttore tecnico. Insieme a lui arriverebbe anche Timmo Hardung, attuale direttore sportivo sempre dell'Eintracht. Il club tedesco però non l'ha presa per niente bene e al momento, come riporta il giornalista Fabrizio Romano, c'è tensione sull'asse Milano-Francoforte. La società di Bundesliga chiede un ricco indennizzo per liberare Krosche e il suo collaboratore, entrambi già in accordo con il Milan nonostante quanto viene fatto filtrare dai tedeschi sui mezzi stampa nazionali.