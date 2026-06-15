Garbo: "Mi sembra che il Milan abbia poche idee e molto confuse"

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Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così: "Mi sembra che il Milan abbia poche idee e molto confuse". Ecco le sue parole

Il Milan ha scelto di voltare pagina. Con l'arrivo imminente di Ruben Amorim sulla panchina rossonera si apre ufficialmente un nuovo ciclo. Dopo l'ultima stagione in cui ha regnato il caos, la dirigenza ha deciso di affidarsi al portoghese, libero dopo l'esperienza altalenante al Manchester United..

L'approdo del portoghese, arrivato dopo mille peripezie, incuriorisce tutti: è un segnale ca capire sulle intenzioni del club. Il Milan vuole tornare a essere protagonista. Amorim porta con sé una filosofia basata su intensità, organizzazione e coraggio, elementi che potrebbero ridefinire il volto della squadra già dalle prime settimane di lavoro.

L'entusiasmo tra i tifosi è tutto da conquistare per l'ex United, insieme alle aspettative crescono anche le responsabilità. Ora inizia la fase più delicata: dare forma a un Milan capace di aprire una nuova era vincente. Intanto Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così: "Mi sembra che il Milan abbia poche idee e molto confuse. Non riesco a capire quale sia la strategia e temo per i tifosi rossoneri che la prossima sarà una stagione complicatissima".