Guidi: "Allegri è convinto che saranno proprio Leao e Pulisic a prendere per mano il Milan e ri-condurlo in Champions League"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla coppia d'attacco del Milan a Verona: "Fiducia nelle stelle. Anche se offuscate. A Verona Massimiliano Allegri vestirà di nuovo il suo Milan con il 3-5-2, l’abito più resistente alle intemperie di stagione, e - a meno di sorprese - in attacco si affiderà alla coppia Pulisic-Leao. Un duo che i tifosi rossoneri hanno aspettato a lungo nel girone d’andata, causa molteplici infortuni dell’uno o dell’altro, ma che nel ritorno non sta facendo le fortune del Diavolo, anzi… Eppure, Max è convinto che saranno proprio loro nelle ultime sei giornate a prendere per mano il Milan e ri-condurlo in Champions League. Questione di status: Pulisic e Leao non staranno attraversando il loro momento migliore a Milano, ma per qualità tecnica restano la grande speranza per questo finale di stagione.

Certo, le statistiche invitano alla prudenza. Capitan America e il portoghese sono partiti insieme dall’inizio appena in nove occasioni nel 2025-26, contando anche l’esordio in Milan-Bari di Coppa Italia, appena dopo Ferragosto. Il bilancio? Cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Quest’ultime, però, arrivate tutte da fine febbraio in poi. Non solo, a lasciare perplesso è soprattutto il conto dei gol segnati: appena otto quando Max ha deciso di partire dall’inizio con le due stelle. Meno di uno a partita, solamente in due occasioni oltre la singola rete (Milan-Bari 2-0 e Cremonese-Milan 0-2). Se poi pensiamo solamente ai gol realizzati con Pulisic e Leao contemporaneamente in campo, il dato fa strabuzzare gli occhi: appena cinque delle 47 segnature del Diavolo in campionato sono avvenute con le due stelle insieme sul terreno di gioco. E di queste cinque, appena due direttamente da Christian (l’1-0 nel derby d’andata) e Rafa (l’1-1 con il Genoa)".