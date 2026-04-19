Passerini: "Allegri chiede maggior coinvolgimento sul mercato. Per restare vuole un Milan competitivo"

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Massimiliano Allegri, ieri nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato del suo futuro e di quello del Milan, senza però dare una risposta effettiva su quello che farà. Il tecnico livornese si è limitato più a dare degli indizi e delle linee guida, concentrandosi solamente su quello che è l'unico obiettivo al momento delicato della stagione in cui ci troviamo: riportare il Milan in Champions League. Tutto il resto non conta per Max in questo momento. Il collega Carlos Passerini ha offerto il suo punto di vista nel pezzo pubblicato questa mattina su Il Corriere della Sera.

Il commento di Carlos Passerini alle parole di Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa: "Allegri ha dato già l'appuntamento per la stagione ventura, come a sgombrare il campo da voci e ipotesi. Ma la verità è che il tecnico livornese per restare vuole un Diavolo competitivo sia per lo scudetto sia per far bella figura in Europa. Chiede un maggior coinvolgimento nelle scelte di mercato. In caso di qualificazione, il suo contratto verrà allungato in automatico dal 2027 al 2028".