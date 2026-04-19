Ordine: "La strategia di Allegri è rimasta quella degli italiani di un tempo: un passo alla volta"

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La conferenza della vigilia di Max Allegri, ieri pomeriggio, ha lasciato sul tavolo degli spunti molto interessanti su quello che è l'attuale pensiero del tecnico rossonero. L'allenatore non ha mai apertamente dichiarato che sarà al Milan al 100% ma tra le righe ha fatto capire cosa servirà perché questo accada: Champions da conquistare e lavoro di programmazione con la dirigenza con unità di intenti. Sul Corriere dello Sport, questa mattina, il collega Franco Ordine ha espresso il suo punto di vista in merito.

Il commento di Franco Ordine su Max Allegri: "Alla luce di quel che gli accade intorno, Allegri continua a mantenere la stessa bussola. E la sua strategia è rimasta quella degli italiani di un tempo: un passo alla volta. Tradotto: prima un posto in Champions da conquistare ancora e poi la regia condivisa del prossimo mercato che è la seconda conquista preparata in questi giorni complicati dalla sconfitta con l’Udinese grazie a una serie di incontri, colloqui e propositi con Tare il ds e poi Giorgio Furlani ad e capo azienda£.