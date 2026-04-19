VIDEO MN - Milan arrivato in pullman al Bentegodi. Contro il Verona qualche cambio tra i titolari
È arrivato in questi istanti, come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati, il pullman del Milan allo stadio Bentegodi: alle 15.00 il fischio d'inizio della sfida contro l'Hellas Verona. Gli scaligeri sono indubbiamente già retrocessi, ma non nell'orgoglio: il turno di campionato ad ora è stato favorevole e bisogna approfittarne, ben consci che non sarà una partita semplice.
Tra i titolari dovrebbero tornare Gabbia, Tomori, Athekame e Fofana.
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