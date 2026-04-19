Simic: "Ho parlato con Modric, è felice a Milanello. Futuro? Non ha ancora deciso, ma ho visto che sta cercando un appartamento"

Simic: "Ho parlato con Modric, è felice a Milanello. Futuro? Non ha ancora deciso, ma ho visto che sta cercando un appartamento"MilanNews.it
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Oggi alle 14:40News
di Manuel Del Vecchio

Dario Simic, storico ex rossonero, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Le sue parole:

Cosa serve al Milan per tornare grande?

“Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile”.

Hai premiato Modric in settimana, avete parlato di futuro?

“Ho parlato con Luka, ho visto che è molto felice a Milano e Milanello. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no. Ma ho visto che sta cercando un appartamento. Non so le sue cose familiari”.