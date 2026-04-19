VER-MIL (0-1): altro cambio nel Milan, dentro Nkunku per Pulisic

VER-MIL (0-1): altro cambio nel Milan, dentro Nkunku per PulisicMilanNews.it
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Oggi alle 16:44News
di Lorenzo De Angelis

A 10 minuti dalla fine della partita Massimiliano Allegri decide di optare per il quarto cambio della sua partita. Il tecnico del Milan ha infatti deciso di sostituire Christian Pulisic per fare spazio a Christopher Nkunku, che proprio in occasione della partita di andata si era sbloccato con una doppietta. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.