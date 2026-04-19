Allegri: "Nazionale? Nessuna telefonata. Il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme"
Mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN al termine di Verona-Milan 0-1. I rossoneri tornano a vincere, la classifica sorride un po’, e c’è più serenità. Queste le parole del tecnico rossonero.
Oggi veramente contava solo il risultato…
“Innanzitutto la partita di oggi era complicata: venivamo da due sconfitte. Quando arrivi a sei dalla fine i punti diventano importanti: l’obiettivo è la e c’è paura di non raggiungerlo. È normale che ci sia molta più pressione. Giocare qua a Verona è sempre complicato, indipendentemente dal fatto che il Verona ha fatto solo 18 punti… Hanno delle folate che se gliele concedi rischi di perdere gol. Poi si poteva fare meglio tecnicamente, ma in questo momento bisogna badare al sodo, portare a casa il risultato ed arrivare all’obiettivo Champions”.
Tare ha detto che state lavorando insieme per programmare il futuro. Ma una chiamata della Nazionale potrebbe farla vacillare?
“Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”.
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