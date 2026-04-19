Milan, Leao ha portato 15 punti al Diavolo in questo campionato. Meglio di lui solo Hojlund

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Il sito ufficiale del Milan riporta queste statistiche dopo Hellas Verona-Milan, sfida vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad una rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao:

"Adrien Rabiot (6) ha realizzato più di 5 gol in una singola stagione dei Top-5 campionati europei per la terza volta in carriera dopo il 2024/25 (9 con il Marsiglia in Ligue 1) e il 2022/23 (8 con la Juventus in Serie A). Tra i centrocampisti della Serie A, solo McTominay e Paz (6 entrambi) hanno realizzato più gol esterni rispetto a Rabiot (5).

Grazie ai suoi 9 gol e 3 assist, Rafael Leão ha portato 15 punti al Milan in campionato, meno soltanto dei 17 accumulati dal Napoli grazie alle 13 partecipazioni alla rete di Højlund. E grazie all'assist per Rabiot, Leão ha preso parte al suo 50° gol esterno in Serie A; dal suo arrivo in rossonero, solo 4 giocatori hanno preso parte a più reti lontano da casa nel torneo: Martínez (77), Berardi-Immobile (61 entrambi) e Lukaku (52)".