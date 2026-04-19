Milan, Leao ha portato 15 punti al Diavolo in questo campionato. Meglio di lui solo Hojlund

Milan, Leao ha portato 15 punti al Diavolo in questo campionato. Meglio di lui solo HojlundMilanNews.it
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Oggi alle 18:35News
di Enrico Ferrazzi

Il sito ufficiale del Milan riporta queste statistiche dopo Hellas Verona-Milan, sfida vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad una rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao: 

"Adrien Rabiot (6) ha realizzato più di 5 gol in una singola stagione dei Top-5 campionati europei per la terza volta in carriera dopo il 2024/25 (9 con il Marsiglia in Ligue 1) e il 2022/23 (8 con la Juventus in Serie A). Tra i centrocampisti della Serie A, solo McTominay e Paz (6 entrambi) hanno realizzato più gol esterni rispetto a Rabiot (5).

Grazie ai suoi 9 gol e 3 assist, Rafael Leão ha portato 15 punti al Milan in campionato, meno soltanto dei 17 accumulati dal Napoli grazie alle 13 partecipazioni alla rete di Højlund. E grazie all'assist per Rabiot, Leão ha preso parte al suo 50° gol esterno in Serie A; dal suo arrivo in rossonero, solo 4 giocatori hanno preso parte a più reti lontano da casa nel torneo: Martínez (77), Berardi-Immobile (61 entrambi) e Lukaku (52)".