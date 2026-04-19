Serie A, l'ex Milan Colombo trascina il Genoa verso la salvezza: 1-2 sul Pisa

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Il Genoa di De Rossi si avvicina alla salvezza: non é ancora matematica, ma il successo su un volenteroso Pisa porta punti che avvicinano all'obbiettivo. Così, 1-2 il risultato finale: passa in vantaggio prima il Pisa con Canestrelli, risponde il Grifone con Ekhator e l'ex Milan Lorenzo Colombo su rigore.

LA DOMENICA DELLA 33ª GIORNATA DI SERIE A

Ore 12:30 Cremonese-Torino 0-0

Ore 15:00 Hellas Verona-Milan 0-1

Ore 18:00 Pisa-Genoa 1-2

Ore 20:45 Juventus-Bologna DAZN

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI POST VERONA-MILAN

"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.

Rabiot? Adrien oramai l'ho avuto 3 anni alla Juventus ma lui è arrivato quando io ero andato via. È importante come tutti, ha fatto una partita importante ma era qualche partitina che vagabondava per il campo. Gli ho detto di farsi 90 minuti seri ed ha scelto il momento giusto. La vittoria di oggi ci permette poi di preparare al meglio la partita di domenica prossima contro la Juventus".