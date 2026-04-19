Gabbia a SportMediaset: "Oggi erano fondamentali i tre punti. Champions? Il lavoro non è ancora finito"
Matteo Gabbia ha commentato così a SportMediaset la vittoria di Verona: "Oggi era fondamentale vincere e lasciarci alle spalle le ultime due sconfitte che ci hanno fatto male. Siamo contenti dei tre punti che sono la cosa che contano".
Sul periodo ai box: "L'ho vissuto male perchè come tutti vorrei sempre dare una mano alla squadra. Siamo in un gruppo che si è sempre aiutato nelle difficoltà. La squadra è unita e dà sempre il massimo, questa è la cosa più importante".
Sulla Champions: "Il lavoro non è ancora finito, dobbiamo restare concentrati. Quella di oggi è una vittora importante, ma dobbiamo ancora fare fatica per raggiungere il nostro obiettivo".
Sul ritorno in campo: "Ho sofferto in questi mesi, è stata la prima operazione, ho sentito sensazioni nuovi. Devo ringrziare i medici che mi hanno aiutato tanto, così come i fisioterapisti. La vittoria è anche per loro".
Sul gol annullato: "Oggi l'importante era vincere, non conta chi segna. Ora l'importante è prepararci bene per la gara contro la Juventus".
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