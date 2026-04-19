Gabbia a Telelombardia: "Abbiamo lavorato bene in settimana, questo gruppo è una cosa sola, siamo molto felici"

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Matteo Gabbia, difensore del Milan è intervenuto così a Telelombardia nel post gara di Verona-Milan. Queste le sue considerazioni:

Una vittoria fondamentale

"Sì. La cosa più importante è stata la vittoria oggi, abbiamo lavorato bene in settimana dando il massimo sempre. Sono contento per i tre punti".

La forza del gruppo e di Allegrii come hai detto in settimana

"Certo, è vero. Siamo una cosa sola, questo gruppo è una cosa sola. Siamo contenti e felici di lavorare insieme anche col mister, adesso la testa dev'essere alla prossima importante sfida contro la Juve a casa nostra".

Sfumato lo scudetto, ora testa meno pesante per la Champions?

"Io penso che al Milan la pressione sia normale e debba esserci sempre. Ci sono poi momenti positivi e meno durante la stagione, è giusto avere sempre la lucidità di restare sereni con fiducia in sè stessi".

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19'st Al Musrati), Gagliardini (38'st Lovrić), Bradarić (1'st Vermeșan); Belghali, Bernede (38'st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager; Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (18'st Saelemaekers), Fofana (18'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (18'st Gimenez), Pulisic (35'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 41' Rabiot (M).

Ammoniti: 24' Akpa Akpro (HV), 84' Al Musrati (HV).