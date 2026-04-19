Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma che fatica: i numeri di Hellas Verona-Milan

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma che fatica: i numeri di Hellas Verona-MilanMilanNews.it
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Oggi alle 22:12News
di Enrico Ferrazzi

Dopo due ko di fila e con la sconfitta del Como e il pareggio della Roma, il Milan aveva un solo obiettivo al Bentegodi contro l'Hellas Verona, cioè la vittoria. E il successo è arrivato grazie ad un gol di Adrien Rabiot su assist d Rafael Leao nel finale del primo tempo, ma i rossoneri hanno faticato parecchio a creare occasioni da gol. I numeri della partita, riportati dal sito della Lega Calcio Serie A, testimoniano bene le difficoltà trovate dalla squadra di Max Allegri: 

POSSESSO PALLA: VER 48% MIL 52%
GRANDI OCCASIONI: VER 0 MIL 1
CALCI D'ANGOLO: VER 6 MIL 1
TIRI: VER 13 MIL 6
TIRI IN PORTA: VER 2 MIL 4
TIRI BLOCCATI: VER 6 MIL 1
OCCASIONI CREATE: VER 9 MIL 4
GOL ATTESI: VER 0,9 MIL 0,56