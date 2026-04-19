live mn Verso H.Verona-Milan: uscite le formazioni ufficiali, tutto confermato nel Diavolo

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Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Sarr. All. Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.

13.34 | IL MILAN E' ARRIVATO AL BENTEGODI

È arrivato in questi istanti il pullman del Milan allo stadio Bentegodi. Alle 15.00 il fischio d'inizio della sfida contro l'Hellas Verona. A breve sono attese le formazioni ufficiali delle due squadre.

12.34 | HELLAS VERONA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Zingarelli-Laudato

IV Ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Gariglio

12.34 | CINQUE DIFFIDATI NEL MILAN

Il Milan deve essere concentrato totalmente sulla gara di oggi al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona: è giusto e sacrosanto che sia così, specialmente dopo i passi falsi di Como e Roma che danno la possibilità alla squadra di Allegri di allungare nuovamente su quinto e sesto posto, facendo un passo avanti rilevante verso l'obiettivo Champions League. È pur vero che tra una settimana esatta il Diavolo ospita la Juventus a San Siro, un big match che potrebbe essere quasi risolutivo.Non bisogna pensarci adesso a livello generale ma per la situazione diffidati forse un minimo di attenzione va data. I rossoneri a rischio giallo oggi e dunque squalifica settimana prossima, sono cinque. Si tratta di giocatori che oggi dovrebbero partire quasi tutti titolari: Rafael Leao, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. La partita di Verona andrà affrontata al 100% e questo vuol dire anche evitare ingenuità che possano portare a una sanzione disciplinare.

12.00 | LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VERONA (3-5-2)

Montipò

Nelsson, Edmundsson, Frese

Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali

Sarr, Orban

A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, Valentini, Lovric, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Suslov, Harroui, Isaac, Bowie

All. Sammarco

Indisponibili: Mosquera, Serdar

11.40 | OCCASIONE MILAN

Con le sconfitte di Como e Napoli e il pareggio della Roma, il Milan ha la grande opportunità di appaiare nuovamente il secondo posto dei partenopei ma soprattutto di portarsi a +8 su quinto e sesto posto. Per farlo, logicamente, servono i tre punti oggi pomeriggio al Bentegodi: l'assist è arrivato dagli altri campi, ora bisogna buttarla dentro (in tutti i sensi)

VOLATA CHAMPIONS (*una partita in meno)

Napoli 66

Milan 63*

Juventus 60*

Como 58

Roma 58

Atalanta 54

11.15 | DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 19 aprile 2026

Ore: 15

Stadio: Bentegodi di Verona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

10.50 | ORDINE: "SINERGIA CLUB ALLENATORE RECUPERATA"

Il commento di Franco Ordine: "Dopo la sconfitta di Napoli si fecero prendere dalla frenesia collettiva di voler voltare pagina e con l’Udinese cambiarono sistema di gioco violentando abitudini consolidate ed esponendosi così alle ripartenze dei friulani, ieri piegati in casa dal Parma. Nei giorni scorsi i colloqui con il management rossonero son diventati più fitti e forse anche più approfonditi a tal punto che le foto pubblicate dal club hanno segnalato quella sinergia recuperata che è forse il segnale più importante da far passare nelle ore in cui la narrazione sulla panchina della Nazionale è diventata meno ossessiva"

10.25 | ALLEGRI SICURO: I FISCHI SONO SERVITI A LEAO

Allegri non sembra volersi far condizionare dalle contestazioni di otto giorni fa e continua a credere in Rafa Leao: per questo oggi nel ritorno al 3-5-2 ci sarà ancora il portoghese titolare insieme a Pulisic. Allo stesso tempo il giocatore in settimana ha lavorato duramente a Milanello mantenendo uno stile comunicativo sobrio anche sui social. Tuttosport questa mattina titola: "Riecco Leao dopo i fischi. Allegri: gli sono serviti". Nell'occhiello del pezzo viene riportato: "Titolare al Bentegodi. Nessun post su Instagram e pochissime stories pubblicate: ha cambiato atteggiamento".

10.00 | RITORNO AL (RECENTISSIMO) PASSATO

Dopo aver affrontato, con risultati disastrosi, l'Udinese con il 4-3-3, Massimiliano Allegri ritorna immediatamente al passato che poi è recentissimo: oggi il Milan a Verona ritroverà il 3-5-2 che ha fatto così tante fortune dei rossoneri in stagione. In difesa, con Pavlovic, ritorna Gabbia titolare per la prima volta dopo l'infortunio e ci sarà anche Tomori. In mezzo al campo riecco Fofana accanto alla coppia inamovibile Modric-Rabiot. Sugli esterni l'altra sorpresa: confermato Athekame con Saelemaekers che va a sedersi in panchina mentre sulla fascia opposta giocherà Bartesaghi. Davanti fiducia ancora una volta alla coppia Leao-Pulisic, con la speranza che possa essere finalmente giunto il momento per loro di sbloccarsi.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona domenica! Tra poche ore, alle 15, scende in campo il Milan e lo fa contro l'Hellas Verona ultimo in classifica allo stadio "Bentegodi". Una gara fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo Champions, specialmente alla luce dei risultati delle dirette concorrenti nelle ultime 48 ore. I rossoneri devono uscire da un periodo difficile e per farlo hanno bisogno di ordine e dei loro gicoatori migliori. Segui il live testuale di MilanNews.it con tutti gli aggiornamenti che ti avvicineranno alla sfida!