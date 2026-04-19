Furlani e Allegri a Milanello, Ordine: "Le foto pubblicate dal club hanno segnalato una sinergia recuperata"

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La conferenza della vigilia di Max Allegri, ieri pomeriggio, ha lasciato sul tavolo degli spunti molto interessanti su quello che è l'attuale pensiero del tecnico rossonero. L'allenatore non ha mai apertamente dichiarato che sarà al Milan al 100% ma tra le righe ha fatto capire cosa servirà perché questo accada: Champions da conquistare e lavoro di programmazione con la dirigenza con unità di intenti. Sul Corriere dello Sport, questa mattina, il collega Franco Ordine ha espresso il suo punto di vista in merito.

Il commento di Franco Ordine: "Dopo la sconfitta di Napoli si fecero prendere dalla frenesia collettiva di voler voltare pagina e con l’Udinese cambiarono sistema di gioco violentando abitudini consolidate ed esponendosi così alle ripartenze dei friulani, ieri piegati in casa dal Parma. Nei giorni scorsi i colloqui con il management rossonero son diventati più fitti e forse anche più approfonditi a tal punto che le foto pubblicate dal club hanno segnalato quella sinergia recuperata che è forse il segnale più importante da far passare nelle ore in cui la narrazione sulla panchina della Nazionale è diventata meno ossessiva"