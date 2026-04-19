Loftus racconta lo scambio di messaggi con Corvi dopo l'infortunio

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Ruben Loftus-Cheek è rientrato solo da poche settimane dopo che a fine febbraio aveva riportato un grave infortunio alla mascella: nella gara di San Siro contro il Parma uno scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un grave stop, con conseguente operazione, che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo circa. Il centrocampista inglese si è raccontato ai canali della Lega Serie A. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'infortunio patito: "È un contrasto di gioco che può capitare in partita: entrambi stavamo andando sul pallone e ci siamo scontrati. Corvi mi ha scritto dopo la partita dicendo che non lo aveva fatto apposta e io questo lo ho apprezzato. Gli ho risposto che queste cose capitano e che non c'era problema: il peggio è passato e ora sono felice"