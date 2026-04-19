La probabile formazione del Milan: Athekame a destra, Fofana in mezzo al campo
Dopo aver affrontato, con risultati disastrosi, l'Udinese con il 4-3-3, Massimiliano Allegri in casa del Verona quest'oggi ritornerà immediatamente al passato, che poi è recentissimo: oggi il Milan ritroverà il 3-5-2 che ha fatto così tante fortune dei rossoneri in stagione. In difesa, con Pavlovic, ritorna Gabbia titolare per la prima volta dopo l'infortunio e ci sarà anche Tomori. In mezzo al campo riecco Fofana accanto alla coppia inamovibile Modric-Rabiot. Sugli esterni l'altra sorpresa: confermato Athekame con Saelemaekers che va a sedersi in panchina mentre sulla fascia opposta giocherà Bartesaghi. Davanti fiducia ancora una volta alla coppia Leao-Pulisic, con la speranza che possa essere finalmente giunto il momento per loro di sbloccarsi.
VERONA-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
24 Athekame 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 56 Saelemaekers, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.
Indisponibili: /
Squalificati: nessuno
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