Licari: "Milan, ambiente un po' depresso ma mancare l'obiettivo sarebbe inspiegabile"

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Il Milan si gioca moltissimo già oggi, alle ore 15, quando al Betegodi di Verona i rossoneri scenderanno in campo per sfidare l'Hellas ultimo in classifica. Alla luce dei risultati di Como, Roma e Napoli, la formazione di Max Allegri (così come anche la Juventus di Spalletti) hanno l'opportunità di dare un'importante spallata alle concorrenti in zona Champions League. Il Diavolo, con in tre punti, si riporterebbe a +8 punti dal quinto posto a cinque giornate dal termine. A commentare tutto questo Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport questa mattina.

Il commento di Fabio Licari: "Il Milan è quello che ha più da perdere. Ha accarezzato l'idea dello scudetto. Dopo il derby, altra illusione, ha perso ritmo e partite. Ma dall'alto dei 63 punti può addirittura pensare all'aggancio del Napoli. Di fronte c'è un Verona disperato, con un solo risultato a disposizione, in una sfida che evoca memorie "fatali". Scenari e diversi, ma se il quarto posto è il nuovo scudetto allora non si può scherzare. Allegri riproporrà il discusso (e discutibile) 3-5-2 e Leao centravanti contro i gialloblù che hanno perso quattordici delle ultime diciassette partite e non vincono dal 14 dicembre. L'ambiente è un po' depresso, ma mancare l'obiettivo sarebbe inspiegabile".