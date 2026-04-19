Prandelli: "Con Vlahovic il Milan avrebbe lottato con l'Inter fino all'ultima giornata"

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In una domenica in cui Milan e Juventus, prima di affrontarsi nel big match di San Siro domenica prossima, possono fare un salto deciso in avanti verso la Champions League, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'allenatore ed ex CT della nazionale italiana Cesare Prandelli che ha parlato in particolare dei bianconeri, con cui ha dei trascorsi importantei, ma che ha espresso alcune sue opinioni anche sulla situazione del Milan e su cosa poteva cambiare la stagione rossonera.

Il pensiero di Prandelli sul momento del Milan: "Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene. Allegri con Vlahovic magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all'ultima giornata. L'Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto".