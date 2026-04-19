Allegri a SportMediaset: "La quota Champions si è abbassata, ci bastano 7 punti"

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Dopo la vittoria in casa dell'Hellas Verona, Massimiliano Allegri ha dichiarato a SportMediaset: "Era una partita più che importante dopo due ko di fila. Non era facile perchè a fine stagione hai paura di non raggiungere l'obiettivo. I ragazzi hanno però fatto una buona partita come atteggiamento. Abbiamo tenuto botta e sofferto, lo abbiamo fatto per tutta la stagione, tranne sabato scorso".

Su Leao: "Ha fatto assist. Quello che doveva fare lo ha fatto, poi l'ho tolto per in 12 non si può giocare. Rafa ha qualità importanti, quindi deve determinare. Sia lui che Pulisic hanno avuto degli infortuni in questa stagione. L'importante è avere questo atteggiamento per arrivare in fondo".

Sulla quota Champions: "Si è abbassata, per la matematica servono 73 punti perchè Roma e Como più di 73 punti non possono fare. Sette punti possono bastare, lo dice la matematica. Se loro vincono tutte le partite..."

Sulla Juventus: "Sarà una bella sfida tra due grand club che sono sempre stati ad alti livelli. E noi arriviamo a questa gara dopo una bella vittoria e questo è importante".

Sull'essere risultatista: "Che bisogna migliorare lo vedo pure io. Ma adesso preferisco vincere queste partite che ci portano al risultato finale".

Sulla programmazione della prossima stagione: "Abbiamo già iniziato, ovviamente quando avremo raggiunto il nostro obiettivo saremo più sereni".