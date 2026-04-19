Allegri a Telelombardia: "Approccio meraviglioso alla partita, avevo chiesto una prestazione con ordine e pazienza"

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Massimiliano Allegri è stato intercettato così ai microfoni di Telelombardia al termine di Verona-Milan. Di seguito le considerazioni del tecnico rossonero post partita:

Sull'importanza della vittoria

"Il Milan ha una rosa di giocatori con valori tecnici e morali importanti, i ragazzi hanno avuto un approccio meraviglioso alla gara perchè sono stati attenti e pazienti come gli ho chiesto".

Il cambio di Leao

"Giustamente un giocatore vorrebbe sempre restare in campo e giocare, è normale. In quel momento ho preso quella decisione ma Rafa oggi è stato decisivo con l'assist a Rabiot".

Il futuro e l'obiettivo Champions

"C'è sempre da sorridere perchè raggiungere l'obiettivo sarebbe meraviglioso, quindi ora dobbiamo prepararci bene perchè ci aspetta una bellissima partita contro la Juventus".

Conte ha detto i secondi sono i primi dei perdenti..

"Noi abbiamo l'obiettivo della Champions, ci sono ancora tante squadre in corsa ma dovremo pensare solo a noi stessi e al nostro importante percorso in questo campionato".

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19'st Al Musrati), Gagliardini (38'st Lovrić), Bradarić (1'st Vermeșan); Belghali, Bernede (38'st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager; Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (18'st Saelemaekers), Fofana (18'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (18'st Gimenez), Pulisic (35'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 41' Rabiot (M).

Ammoniti: 24' Akpa Akpro (HV), 84' Al Musrati (HV).