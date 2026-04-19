Gabbia, che sfortuna! Secondo gol annullato in stagione dopo Lecce
Alla mezz'ora del secondo tempo il Milan aveva trovato la rete del raddoppio con Matteo Gabbia sugli sviluppi di calcio di punzione. Il gol del centrale rossonero, però, è stato annullato per fuorigioco di partenza di Santiago Gimenez. Una vera e propria sfortuna, considerando il fatto che per la seconda volta in stagione, dopo Lecce, Gabbia si è visto annullare una marcatura.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
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