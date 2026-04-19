Gabbia, che sfortuna! Secondo gol annullato in stagione dopo Lecce

Gabbia, che sfortuna! Secondo gol annullato in stagione dopo LecceMilanNews.it
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Oggi alle 21:48News
di Lorenzo De Angelis

Alla mezz'ora del secondo tempo il Milan aveva trovato la rete del raddoppio con Matteo Gabbia sugli sviluppi di calcio di punzione. Il gol del centrale rossonero, però, è stato annullato per fuorigioco di partenza di Santiago Gimenez. Una vera e propria sfortuna, considerando il fatto che per la seconda volta in stagione, dopo Lecce, Gabbia si è visto annullare una marcatura. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.