Secondo il giornale portoghese Record, il Milan è un club più stabile del Manchester Utd

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

Dopo il fallimento al Manchester United, pensa che il Milan possa essere il posto giusto per Amorim per ripartire, nonostante tutte le difficoltà?

"Sì, penso che per lui fosse ovviamente importante restare al livello di un grande club, una società con ambizioni sia nazionali sia europee e con la capacità di competere per trofei importanti. Allo stesso tempo, il fatto che il Milan non si trovi attualmente in un ciclo vincente rende questa opportunità particolarmente interessante. È esattamente il tipo di sfida che cercava Amorim. Per molti aspetti, è simile alla sfida che aveva affrontato al Manchester United. Nonostante tutte le critiche e il fatto che la sua esperienza si sia poi conclusa con l’esonero, molte persone riconoscono che sia rimasto fedele alle proprie idee e che sia riuscito a migliorare diversi aspetti rispetto a ciò che la squadra faceva in precedenza. Forse non ha ottenuto i risultati che avrebbe desiderato e certamente ci sono state circostanze che hanno giocato a suo sfavore. Tuttavia, questo sembra un progetto di natura comparabile: un club storico che cerca di tornare ai massimi livelli. La differenza è che al Milan potrebbe avere una base migliore per avere successo. A mio avviso, il Milan oggi si trova in una posizione più stabile e consolidata nelle zone alte della Serie A rispetto a quanto lo fosse il Manchester United in Premier League. Questo potrebbe offrirgli fondamenta più solide su cui costruire e, potenzialmente, maggiori possibilità di ottenere il successo che sta cercando".