Milan, ieri due ufficialità: il controriscatto di Camarda e il rinnovo di Bakker
Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato l'ufficialità di due operazioni: il rientro in rossonero di Francesco Camarda ed il rinnovo di Coach Bakker del Milan Femminile:
MILAN, RIECCO CAMARDA
"AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026".
MILAN FEMMINILE, IL RINNOVO DI COACH BAKKER
"AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Suzanne Bakker fino al 30 giugno 2027.
Coach Bakker, arrivata sulla panchina rossonera nell’estate 2024, ha portato professionalità, competenza e una chiara identità di gioco, contribuendo alla crescita del progetto tecnico della Prima Squadra. Nel corso delle stagioni, ha dedicato particolare attenzione alla crescita delle giovani calciatrici provenienti dal Settore Giovanile, accompagnandone l’inserimento in Prima Squadra e valorizzandone il talento".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan