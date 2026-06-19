F. Terracciano: "Allegri lavora tantissimo sulla fase difensiva, con tutti i difensori a fare tattica individuale a fine allenamento, come a scuola calcio"
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Filippo Terracciano, intervenuto a "Tutti Teorici", ha raccontato della sua breve esperienza al Milan con Massimiliano Allegri. Le sue dichiarazioni
TERRACCIANO PARLA DI ALLEGRI
"Dopo Fonseca è quello che mi ha insegnato di più a livello tattico in preparazione. Lavora tantissimo sulla fase difensiva, sia in allenamento che con sessioni a parte, con tutti i difensori a fare tattica individuale a fine allenamento, come a scuola calcio. Voleva farlo proprio per questioni anche di rendimento della stagione precedente. Da subito ci ha detto quanti gol al massimo avremmo dovuto prendere e che la priorità sarebbe stata la compattezza. Pavlovic a fine di questa stagione ha avuto un miglioramento clamoroso per merito dello staff di Allegri anche".
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