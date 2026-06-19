Esordio Mondiale per Gimenez: dieci minuti nella vittoria del Messico

vedi letture

Il Messico vince anche la seconda gara del Mondiale: primi minuti anche per Santiago Gimenez, in campo gli ultimi dieci minuti

I padroni di casa del Messico hanno fatto due su due. Nella seconda giornata del gruppo A, aperta dal pareggio tra Cechia e Sudafrica nel pomriggio di ieri, questa notte la formazione di Aguirre ha affrontato la Corea del Sud ed è riuscita a strappare una vittoria per 1-0 a Guadalajara che vale di fatto la qualificazione certa ai sedicesimi di finale. A risolvere la contesa Luis Romo a inizio secondo tempo dopo un pasticcio del portiere sudcoreano. Esordi anche per Santiago Gimenez.

ESORDIO MONDIALE PER GIMENEZ

Nella gara d'esordio era rimasto in panchina per tutta la gara, questa notte il milanista Santiago Gimenez ha esordito al Mondiale. L'attaccante del Milan è entrato in campo al minuto 80 per rilevare il quasi omonimo Jimenez ed è rimasto in campo per gli ultimi 10 minuti più recupero, contribuendo a conservare il risultato di vittoria.