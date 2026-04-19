MN - Allegri esce infuriato dal campo prima del triplice fischio: il motivo
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Negli ultimi, concitati, minuti di gara Massimiliano Allegri ha dato il meglio di sé perché non soddisfatto dell'attaggiamento dei suoi. Più nello specifico l'allenatore del Milan ha lasciato pochi secondi prima il triplice fischio il campo non contento dei troppi rischi presi dalla sua squadra, tra occasioni e calci d'angolo concessi all'Hellas Verona.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A
Inter 78 (33 partite giocate)
Milan 66 (33)
Napoli 66 (33)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (32)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 39 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (33)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (32)
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