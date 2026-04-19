Fofana: "Sto bene, solo crampi. Ho lavorato tutto l'anno per essere a questo livello, ma c'è ancora tanto da migliorare"

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Youssouf Fofana, oggi sostituito a metà secondo tempo per quello che sembrava un problema fisico, ha parlato a DAZN nel post partita di Verona-Milan rassicurando tutti sulle sue condizioni:

Stai bene?

“Sì, sono solo crampi. Sto bene”.

Oggi contava solo vincere?

“Soprattutto visto che nelle ultime partite non avevamo vinto. Non vincere per tre partite di fila non ci stava: dovevamo alzare il livello e vincere questa partita”.

Sul modo di giocare:

“Ho lavorato tutto l’anno per arrivare a questo livello. So che non è finito, c’è ancora tanto da lavorare. Ho permesso agli attaccanti di avere un po’ di più di spazio tra le linee e dare più opzioni a chi ha la palla, Modric o Adri che fanno il gioco. Sono sempre lì, pronto ad essere nello spazio giusto. Adesso, dopo gli inserimenti, manca qualche gol in più”.

Però guarda Reijnders, anche lui al primo anno di Milan aveva difficoltà con il gol. E poi…

“Vado avanti col tempo. Se vediamo Modric a 40 anni fa cose pazzesche. So che con il tempo andrà bene”.

Riuscirete a tornare il Milan che abbiamo apprezzato ad inizio stagione?

“Rabiot ha ragione. Siamo il Milan e dobbiamo alzare il livello in tutte le cose che facciamo sul campo. Se alziamo la tecnica perdiamo meno palloni e abbiamo più fiducia”.