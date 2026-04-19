live mn Fofana: "Non ho parlato con Mike. Questa partita ci deve dare fiducia per le prossime"

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Youssouf Fofana, giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona.

Sui cori contro Maignan

"Personalmente non ho parlato con Mike. Non posso parlare troppo su questo argomento in italiano perché vorrei essere capito e non dire sciocchezze. Preferisco stare zitto".

Come si possono gestire meglio le ripartenze del Milan?

"Con qualità e intelligenza. In questo momento sappiamo che avevamo bisogno di questa partita e ci sta che sul campo ci sia un po' di fretta alle volte. L'importante è che dopo aver perso palla ci sia la reazione, ma è vero che in questa partita è mancata un po' di fiducia dopo le ultime sconfitte, ma l'abbiamo ritrovata con questa vittoria e le altre".