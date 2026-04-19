Serie A, Cremonese-Torino 0-0

Serie A, Cremonese-Torino 0-0
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 16:50News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - CREMONA, 19 APR - La Cremonese e il Torino pareggiano 0-0 nel lunch match della 33/a giornata di serie A. Un risultato che non aiuta i lombardi, che con 28 punti vanno momentaneamente a +1 sul Lecce terz'ultimo, mentre porta i granata a quota 40. Ai grigiorossi è stato annullato un gol nella ripresa per un fallo di Baschirotto sul portiere Paleari, rilevato dall'arbitro con l'on field review. (ANSA).