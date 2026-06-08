Il Milan punta su Rangnick e Glasner. Moretto: "Gli ultimi contatti con Planes e Pochettino risalgono all'inizio di scorsa settimana"

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Matteo Moretto ha rivelato che il Milan ha parlato l'ultima volta con Planes e Pochettino all'inizio della scorsa settimana

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato importanti aggiornamenti sul possibile sbarco al Milan di Ralf Rangnick: "Sarà una settimana molto importante. Ci sono stati nuovi contatti anche nel weekend tra il Milan e Ralf Rangnick. I rossoneri stanno valutando più opzioni e anche il tedesco sta cercando di capire se il cub di via Aldo Rossi è pronto a questo cambio perchè lui andrebbe al Milan solo a determinate condizioni, con suoi uomini di fiducia come direttore sportivo e come alleantore e con una certa mentalità che potrebbe creare delle basi solide per un progetto a lungo termine. In questo momento, al Milan queste basi non ci sono visto che deve ripartire da zero. Gerry Cardinale sta cercando una figura in grado di ricostruire tutto da zero. Dunque se certe cose vengono fatte in un certo modo, messe per iscritto e studiate a tavolino è un progetto che potrebbe funzionare.

Se Rangnick ha avuto contatti recenti con il Milan, lo stesso non si può dire di Ramon Planes che non parla con i rossoneri dall'inizio della scorsa settimana. Il Milan aspetta Rangnick che però vuole capire bene le intenzioni del Milan. Il Diavolo si aspetta una risposta dal tedesco entro questa settimana che diventa quindi decisiva per capire se Rangnick dirà sì o no al Milan. Con il tedesco ci sono stati più due incontri, mi dicono siano stati tre. E' la figura che il Milan ha incontrato di più. Se Rangnick verrà accontentato in tutte le sue richieste, mi dicono che sia davvero affascinato dalla possibilità di lavorare nel Milan e ricostruire da zero un club come quello rossonero".

GLASNER, PRIORITA' AL MILAN

"Glasner è uno dei primi nomi di Rangnick. Questo è il binomio più quotato al momento. Glasner ha dato massima priorità al Milan, sa di avere chance importanti di diventare il nuovo allenatore rossonero e quindi tutto il resto passa in secondo piano. Sia per Planes che Pochettino gli ultimi contati con il Milan risalgono all'inizio di settimana scorsa. Nelle prossime ore il Milan contatterà anche altri allenatori, ma al momento la pista più calda è quella che porta a Glasner".