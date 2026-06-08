MN - La contestazione dei Milan Club arriva anche nella Capitale: affissi per le via di Roma i manifesti contro Cardinale ed Ibrahimovic

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Va avanti la contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà rossonera. Anche i singoli Milan Club stanno tappezzando le rispettive città con i manifesti contro Cardinale ed Ibrahimovic.

L'estate di contestazione del tifo rossonero è appena cominciata. Dopo che delle delegazioni della Curva Sud ha affisso per le città di Milano, in particolare, e Napoli i manifesti contro Cardinale ed Ibrahimovic, anche i Milan Club hanno accolto l'invito del tifo organizzato rossonero a tappezzare le città di tutta Italia con queste locandine che lanciano un messaggio forte e chiaro: "Liberate il Milan".

E ogni giorno che passa aumentano sempre di più i Milan Club che hanno aderito alla contenzioane, perché dopo gli striscioni del Milan Club Sesto San Giovanni per le strade di Milano (LEGGI QUI l'articolo), apprende la redazione di MilanNews.it che anche quelli di Roma hanno affisso in punti strategici della Capitale, ovvero davanti la F.I.G.C., al Coni, sul lungotevere, sulla tangenziale e alla stazione Termini, questi manifesti. Di seguito alcune foto: