FOTO MN - Contestazione Milan, lo striscione del Milan Club Pirati 2.0 in giro per Milano: "Rispettate la nostra storia!"

FOTO MN - Contestazione Milan, lo striscione del Milan Club Pirati 2.0 in giro per Milano: "Rispettate la nostra storia!"
Oggi alle 09:49News
di Enrico Ferrazzi
Va avanti la contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà rossonera. Anche i singoli Milan Club stanno esponendo i propri striscioni

Prosegue la contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà rossonera. Anche dei singoli Milan Club stanno portando avanti la protesta, come per il Milan Club Pirati 2.0 che nelle scorse ore ha esposto in giro per la città di Milano questo striscione: "Rispettate la nostra storia!! Nel nostro Dna: lotta, vittoria e milanismo!!". Tra i luoghi scelti, ovviamente anche Casa Milan e San Siro

Queste le foto dello striscione esposto in giro per Milano: