Trevisani: "Una parola per commentare il momento del Milan? Follia"

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In merito al caos societario che c'è al Milan, che è senza dirigenza e allenatore da due settimane, Riccardo Trevisani ha puntato il dito contro la proprietà americana

Presente negli studi di SportMediaset su Italia Uno, Riccardo Trevisani ha commento così il momento di Rafael Leao: "Il talento non va via. Ha fatto tante cose buone, ma negli ultimi anni il suo rendimento è calato. Io l'ho sempre difeso, ma cose come la rissa con il Portogallo o alcuni atteggiamenti avuti nel corso della stagione non sono difendibili. Il percorso di Leao negli ultimi due anni è stato negativo. La sensazione è che finché ha avuto in società uno come Maldini era sotto controllo, poi appena è andato via l'ex capitano rossonero si è lasciato andare in comportamenti non ottimali. E' vero che quest'anno ha giocato fuori ruolo, troppo lontano dalla porta, in un attacco a due, ci sono delle attenuanti per la sua stagione, ma tutto quello che sta facendo, comprese le dichiarazioni che ha rilasciato, non vanno bene. Credo che la sua avventura al Milan sia finita e che debba cambiare aria".

Sul caos in casa rossonera, invece, Trevisani ha spiegato: "Una parola per commentare il momento del Milan? Follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso, poco chiaro e rallentato che possiamo definire il momento del Milan solo folle. L'allontamanento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto due settimane fa e non c'è chiarezza. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano e queto è un discorso che vale anche per la Roma che non riesce a definire il direttore sportivo. Non hanno capito che il calcio non è l'NBA o NHL, ma il calcio ha delle tempistiche che vanno rispettate e questa cosa agl americani direi che non risulta chiara".