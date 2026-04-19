Con quelli di oggi salgono a 6 i gol in campionato di Adrien Rabiot

Con quelli di oggi salgono a 6 i gol in campionato di Adrien RabiotMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Lorenzo De Angelis

Il gol segnato al 41esimo minuto ha permesso non solo al Milan di sbloccare una partita tanto brutta quanto delicata, ma anche ad Adrien Rabiot di aggiornare il proprio score stagionale. Quello all'Hellas Verona, infatti, è la sesta rete stagionale del centrocampista francese, sempre più centrale e decisivo negli schemi di questo Milan

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.