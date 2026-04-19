Con quelli di oggi salgono a 6 i gol in campionato di Adrien Rabiot
Il gol segnato al 41esimo minuto ha permesso non solo al Milan di sbloccare una partita tanto brutta quanto delicata, ma anche ad Adrien Rabiot di aggiornare il proprio score stagionale. Quello all'Hellas Verona, infatti, è la sesta rete stagionale del centrocampista francese, sempre più centrale e decisivo negli schemi di questo Milan.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan