DAZN - Leao chiede motivazioni dopo il cambio, Dolcetti e Allegri spiegano
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Al minuto 63 di Verona-Milan, parziale di 0-1, mister Allegri ha effettuato i primi cambi del match. Dentro Ricci, Saelemaekers e Gimenez, fuori Fofana, Athekame e Rafa Leao.
Il numero 10 del Milan, fischiatissimo dai tifosi del Verona senza motivazioni particolari, andando in panchina ha chiesto il perché a Dolcetti della sostituzione. Il collaboratore di Allegri con le mani gli ha fatto il segno dell'inserimento: nel secondo tempo il portoghese ha giocato soprattutto venendo incontro, senza mai andare in profondità. La richiesta del tecnico livornese per Gimenez si è focalizzata infatti su questo fondamentale.
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