Corto muso, tre punti, secondo posto e più 8 sul quinto posto: la classifica aggiornata dopo Verona-Milan 0-1
Era fondamentale vincere ed il Milan ha vinto. Prestazione discutibile e migliorabile, ma arrivati a questo punto, soprattutto viste le ultime sconfitte, l'unica cosa a contare erano i tre punti. E i tre punti sono arrivati, nonostante le difficoltà create da un Verona ultimo in classifica. Adesso la classifica sorride un po': secondo posti a pari punti col Napoli e più otto sul Como quinto in classifica.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78
Milan 66
Napoli 66
Juventus 60
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
Lazio 47
Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Parma 39
Genoa 36
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18
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