MN - "Leao, tu sei un figlio di putt**a", il coro dei tifosi dell'Hellas verso il 10 del Milan
Poco dopo l'ora di gioco Massimiliano Allegri ha deciso di sostituire Rafael Leao, autore dell'assist per la rete del vantaggio di Adrien Rabiot. Al momento della sua uscita dal campo, però, il numero 10 del Milan è stato accompagnato da un coro tutt'altro che carino dei tifosi dell'Hellas Verona, che hanno intonato: "Leao, tu sei, un figlio di putt**a".
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
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