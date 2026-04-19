VER-MIL (0-1): triplo cambio nel Milan, dentro Saelemaekers, Gimenez e Ricci

VER-MIL (0-1): triplo cambio nel Milan, dentro Saelemaekers, Gimenez e RicciMilanNews.it
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Oggi alle 16:27News
di Lorenzo De Angelis

Poco dopo l'ora di gioco Massimiliano Allegri decide di mettere mano alla panchina facendo addirittura tre sostituzioni. Fuori Athekame, Fofana, con i crampi, e Leao, accompagnato all'uscita dai tifosi dell'Hellas Verona con il coro "Leao, tu sei, un figlio di putt*na". Dentro Ricci, Gimenez e Saelemaekers

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.