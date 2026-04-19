Verona, Belghali: "Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all’ultima partita”
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Rafik Belghali, trequartista algerino del Verona, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Le sue parole:
Che Verona sarà oggi?
“La verità è che la stagione è stata difficile. Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all’ultima partita”.
Oggi giochi più vicino alla porta?
“Sì, ho parlato con l’allenatore e so cosa devo fare: niente di speciale”.
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