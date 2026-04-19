Verona, Belghali: "Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all’ultima partita”

Verona, Belghali: "Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all’ultima partita”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:32News
di Manuel Del Vecchio

Rafik Belghali, trequartista algerino del Verona, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Le sue parole:

Che Verona sarà oggi?

“La verità è che la stagione è stata difficile. Sappiamo qual è la nostra situazione, ma daremo il massimo fino all’ultima partita”.

Oggi giochi più vicino alla porta?

“Sì, ho parlato con l’allenatore e so cosa devo fare: niente di speciale”.